Esenyurt'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

İSTANBUL - Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti 3 kişide yaralandı.

Esenyurt Cumhurriyet Meydanında aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. Taraflar dakikalarca bir birini kovaladı. Kavgada 4 kişi bıçaklandı İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Davut Ç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.