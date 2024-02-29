Esenyurt'ta Beton Mikseri Yola Beton Dökerken Görüntülendi
Esenyurt'ta seyir halindeki bir beton mikseri, yola beton döke döke ilerlerken çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta seyir halindeki beton mikseri, yola beton döke döke ilerlerdi. Çevredeki vatandaşların korna çalarak tepki gösterdiği o anlar ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Esenyurt mevkinde yaşandı. Bir beton mikseri, seyir halindeyken yola beton döke döke ilerledi. Dakikalarca süren olayda vatandaşlar sürücüye korna çalarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL