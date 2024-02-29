Esenyurt'ta Beton Mikseri Yola Beton Dökerken Görüntülendi

Esenyurt'ta seyir halindeki beton mikseri, yola beton döke döke ilerlerdi. Çevredeki vatandaşların korna çalarak tepki gösterdiği o anlar ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Esenyurt mevkinde yaşandı. Bir beton mikseri, seyir halindeyken yola beton döke döke ilerledi. Dakikalarca süren olayda vatandaşlar sürücüye korna çalarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL