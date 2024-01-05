Erzurum'da Yabancı Uyruklu Şahıslara Denetim

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik denetimlerine devam ediyor. Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevlilerce Mumcu Caddesi'nde GBT sorgusu yapılan yabancı uyruklu Ö.S.E. (27), 'İl Göç İdaresine mevcutlu getirilecek yabancı şahıs' şerhinin görülmesi üzerine gerekli işlemler için Havuzbaşı Göç İdaresi Mobil Araç'a teslim edildi.

Polis ekiplerinin il genelindeki yabancı uyruklu şahıslara yönelik kontrollerinin devam ettiği ve şüphelilerin kontrollerinin yapılmak üzere mobil merkeze getirildiği belirtildi. - ERZURUM