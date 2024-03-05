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Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kaçak tütün, çay ve sigara dolum aleti de bulundu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyeti sonucu, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara, 25 kilogram kaçak tütün, 20 kilogram kaçak çay ve 1 adet sigara dolum aleti ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kaçakçılık ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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