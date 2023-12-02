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Erzincan'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon: 3 Kişi Yakalandı

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Erzincan'da 92 polisin görev aldığı operasyonda, toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası olan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda bin 269 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Erzincan'da 92 polisin görev aldığı aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamada toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası olan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde aranan şahıslara yönelik il merkezi ve 8 ilçe merkezinde 92 polisin katılımıyla yapılan uygulamada bin 269 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucunda; Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 109/2 suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z., dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G., sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı 103/31-2 suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası olan 3 kişi yakalanarak işlemlerinin ardından Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Erzincan Güvenlik Ceza Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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