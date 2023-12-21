Erzincan'da 19 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'da yapılan bir operasyonda, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yapan ekipler, yasa dışı yollarla yurda giren 19 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Erzincan'da yapılan bir operasyonda, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yapan ekipler, yasa dışı yollarla yurda giren 19 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Akyazı uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durduran ekipler, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.O. ve S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.K. tutuklandı, A.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZİNCAN