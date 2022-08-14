Son dakika haberi... Ermenistan'da havai fişek deposunda patlama: 1 ölü, 20 yaralı Son dakika haberleri... - Ermenistan'da havai fişek deposunda patlama: 1 ölü, 20 yaralı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. - Ermenistan'da havai fişek deposunda patlama: 1 ölü, 20 yaralı ERİVAN - Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Ermenistan Acil Servis Bakanlığı patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti. Erivan Belediye Başkanı Sözcüsü Levon Sardaryan enkaz altında mahsur kalan kişilerin sayılarının bilinmediğini bildirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ermenistan alışveriş 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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