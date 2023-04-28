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Elazığ'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. 64 ACC 376 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Esen'e çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk tespitte Mustafa Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü İ.C. jandarma ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Olay ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karakoçan Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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