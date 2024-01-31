Elazığ'da freni patlayan midibüs kaza yaptı

Elazığ'da freni patlayan midibüs, yoldan çıkarak önce kaldırıma daha sonra ise ağaca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken freni patlayan midibüs yoldan çıkarak önce kaldırıma daha sonra ise ağaca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ