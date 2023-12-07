Elazığ'da bir lisede müdür odasında yangın çıktı

Okulda müdür odası alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesinde müdür odası alevlere teslim oldu.

Olay İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesinin 3. katında bulunan müdür odasında yaşandı. Elektrik kontağından sıçrayan kıvılcım nedeni ile odada yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.