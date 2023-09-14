Elazığ'da Altın Dolu Küp Dolandırıcılığı

Elazığ'da altın dolu küp bulduğunu iddia ederek bir kişiyi 210 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı.

Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, V.N., Ş.G. isimli bir kişi ile tanıştı. Ş.G., Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde içi altın dolu gömülü küp olduğunu ve V.N.'ye kendisi ile ortak olabileceğini söyledi. Ş.G.'ye inanan V.N., Karakoçan ilçesine gitti. Ş.G. ve 2 arkadaşı daha önce gömdüğü sahte altın dolu küpü topraktan ilk defa bulmuş gibi çıkartarak V.N'ye gösterdi. Ardından Ş.G. ve iki arkadaşı, küpün içerisinde bulunan altını pazarlamak için adam ayarlayacağını bu nedenle 5 bin euro para gerektiğini ifade etti. V.N. ise bunun üzerine şahıslara 5 bin Euro verdi. Parayı alan şahıslar, sahte altın dolu küpü güven kazanmak amacıyla V.N.'ye teslim etti.

Küpün içerisinde bulunan malzemeyi pazarlamak ve adam bulmak bahanesi ile V.N.'den daha sonra 65 bin lira daha alan dolandırıcılar, kendilerinden haber beklemelerini söyleyerek uzaklaşt. Bir hafta sonra Ş.G.'ye ulaşmak isteyen V.N. telefonun kapalı olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı. V.N.'nin şikayeti üzerine Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ