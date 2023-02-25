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Eğirdir'de silahlı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Eğirdir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, eve tüfekle ateş edilmesi sonucu yüzüne cam parçaları isabet eden 1 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, eve tüfekle ateş edilmesi sonucu yüzüne cam parçaları isabet eden 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıidris Kasabasında meydana geldi. Osman B. (23) amcasının oğlu olduğu öğrenilen O.B'nin (26) evine av tüfeği ile ateş etmesi sonucu, pencere camının kırılması nedeni ile yüzünden hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman B. ambulansla ilk olarak Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı. Osman B. daha sonra tedbir amaçlı Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Osman B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili çalışması devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıidris Isparta Eğirdir 3. Sayfa Haberler

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