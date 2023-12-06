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Eğirdir'de Menşe Belgesiz Çin Sazanı Balığı Ele Geçirildi

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan aramada, bir araçta 900 kilogram ağırlığında ve 16 bin TL değerinde menşe belgesiz Çin sazanı balığı ele geçirildi. Balıklara el konuldu ve araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir araçta yapılan aramada 16 bin TL değerinde, 900 kilogram ağırlığında nakil menşe belgesiz Çin sazanı balığı ele geçirildi. Ele geçirilen balıklara el konularak araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir minibüste menşe belgesiz Çin sazanı balığı taşındığı ihbarının alınması üzerine ilçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Boyalı köyü yol ayrımında R.O. (26) idaresinde olan 68 BT 477 plakalı minibüste, yapılan kontrolde Eğirdir ölünden avlandığı tespit edilen 900 kilogram ağırlığında, maddi değeri yaklaşık olarak 16 bin TL olan nakil menşe belgesiz Çin sazanı balığı ele geçirildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilip, el konulan balıkların teslimi yapılarak araç sürücüsü hakkında "nakil belgesiz balık taşımak" suçundan 6 bin 623 TL idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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