Üye Girişi
Haberler

Edirne İpsala Sınır Kapısında 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:

Edirne İpsala sınır kapısından Yunanistan'a gitmeye çalışan iki tırın dorsesine saklanan 51 düzensiz göçmen, sınırda yapılan x-ray kontrolleri sırasında yakalandı. Mültecilerin Avrupa hayali sona erdi.

Edirne İpsala sınır kapısından Yunanistan'a gitmeye hazırlanan iki tırın dorsesine saklanan 51 düzensiz göçmen, sınırda yapılan x-ray kontrolleri sırasında yakalandı. Tıra saklanan mülteciler x-ray'a takılınca Avrupa hayali sona erdi.

Arnavutluk plakalı olan tırlar İpsala gümrük kapısından çıkış yapmak üzere geldi. Edirne Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları kontroller sonrası tır x-ray cihazına sevk edildi.

Burada dorsedeki yükler üzerinde hareket halinde oldukları görülen ilk tırda 24 ve ikinci tırda ise 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücüler, haklarında yapılan soruşturma sonrası gözaltına alındılar. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Edirne Kaçakçılık Göçmenler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! İYİ Parti Muş adayı kim? 2024 İYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Şerafettin Yatçı kimdir? 27 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sema elendi mi? Sema diskalifiye mi oldu? 27 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Saadet Partisi Zonguldak belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Zonguldak adayı Cem Dereli kimdir? Saadet Partisi Yozgat belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Yozgat adayı Ziya Koçak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title