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Edirne'de Jandarma Ekipleri 37 Zararlı İnternet Sitesine Erişimi Engelledi

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 37 zararlı internet sitesinin erişimini engelledi. Bu siteler arasında yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini gibi içerikler bulunuyordu.

Edirne'de jandarma ekipleri siber suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde 37 zararlı internet sitesine erişimi engelledi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde; vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama (phishing), sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 37 internet sitesinin erişime engellendi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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