Edirne'de elektrikli sobadan yangın çıktı: 1 yaralı

Edirne'de müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangında mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan kişinin yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu ve aynı zamanda dumandan etkilendiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Mareşal Fevziçakmak Mahmut Baba Aralığı sokak no 1'de bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan D.O. uyuduğu sırada elektrikli sobadan kaynaklı evinde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumandan etkilenen D.O.'yu mahsur kaldığı evden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. D.O.'nun durumunun ağır olduğu ve yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, yangın neticesinde evde maddi hasar meydana geldi. - EDİRNE