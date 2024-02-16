Edirne'de Boşandığı Eşini Tabancayla Vurarak Öldüren Komiser Tutuklandı

Edirne'de boşandığı eşini tabancayla vurarak öldüren komiser, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan Mahallesi'nde Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y, yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı aynı zamanda meslektaşı olan eski eşi Sevda Kuş'u göğsünden silahla vurarak ağır yaralamıştı. Olayın ardından şüpheli komiser Ali Y. meslektaşları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Kuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Komiser Ali Y., çıkarıldığı mahkemede hakimlikçe verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis memuru Sevda Kuş'un cenazesi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi. - EDİRNE