Haber : Edirne haberi... Edirne Valiliğinden, "Meriç Nehri'nde 39 göçmenin mahsur kaldığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haberler

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Edirne haberi... Edirne Valiliğinden, "Meriç Nehri'nde 39 göçmenin mahsur kaldığı" iddiasına ilişkin açıklama

Edirne yerel 3. sayfa haberine göre Türkiye ve Yunanistan sınırını oluşturan Edirne'den de geçen Meriç Nehri'nde 39 göçmenin günlerdir mahsur kaldığı iddialarıyla ilgili Edirne Valiliği açıklama yaptı.

Türkiye ve Yunanistan sınırını oluşturan Edirne'den de geçen Meriç Nehri'nde 39 göçmenin günlerdir mahsur kaldığı iddialarıyla ilgili Edirne Valiliği açıklama yaptı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan bir tanesinde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ibarelerinin yer alması sebebiyle bahse konu adacık için bildirilen her iki koordinat alanlarında AFAD ve Hudut Birliklerimiz tarafından yaklaşık 4 gündür arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Hudut Birliklerimiz tarafından sınırlarımızda bulunan alanlarda arama tarama faaliyetleri titizlikle devam etmektedir." - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meriç Nehri Yunanistan Türkiye Edirne 3. Sayfa Haberler

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