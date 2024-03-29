DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada Düzce'ye uyuşturucu getiren 3 şahıs yakalandı. Araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada bin 582 adet sentetik ecza ve 13 gram metamfetemin ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde yapılan soruşturmada Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen İstanbul plakalı araç otoyol üzerinde durduruldu. Araçta bulunan 4 suç kaydı bulunan B.G., 8 suç kaydı bulunan M.K. ve 15 ayrı suç kaydı bulunan T.Y. isimli şüpheli şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bin 582 adet sentetik ecza, 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE