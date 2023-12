Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Karadeniz'de denetimleri hızlandırdı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karadeniz'de denetimlerini hızlandırdı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denizlerde denetim çalışmaları hızlandı. Dalgıç polisler ile birlikte iç sularda ve deniz kıyılarında yapılan denetimlerde olumsuzluklar an be an takip ediliyor. Devriye atarak yapılan denetimlerde bazı bölgelerde dalgıç polislerde deniz altında incelemelerini yaparak huzur ve güven sağlıyor. - DÜZCE