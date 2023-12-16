Üye Girişi
Haberler

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Karadeniz'de denetimleri hızlandırdı

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denizlerde denetim çalışmalarını hızlandırdı. Dalgıç polislerin katılımıyla yapılan denetimlerde olumsuzluklar anlık olarak takip ediliyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karadeniz'de denetimlerini hızlandırdı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denizlerde denetim çalışmaları hızlandı. Dalgıç polisler ile birlikte iç sularda ve deniz kıyılarında yapılan denetimlerde olumsuzluklar an be an takip ediliyor. Devriye atarak yapılan denetimlerde bazı bölgelerde dalgıç polislerde deniz altında incelemelerini yaparak huzur ve güven sağlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Karadeniz Akçakoca Düzce Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 16 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 16 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? 16 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 16 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Vapur seferleri iptal mi? 16 Aralık vapur seferleri iptal edildi mi? Hangi vapur hatları iptal edildi? Hafta içi maçlar oynanmayacak mı, Salı - Çarşamba Süper Lig iptal mi? Odun ateşinde ızgara lüfer tarifi! Mangalda ızgara lüfer nasıl yapılır (YAPIŞMADAN)? Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Troy ismi değişecek mi? Troy yeni ismi ne olacak? 16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title