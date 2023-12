Haberler ›› 3. Sayfa ›› Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Karadeniz'de denetim çalışmalarını hızlandırdı

7 Aralık 2023 11:21 Son Güncelleme: 11:23

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denizlerde denetim çalışmalarını hızlandırdı. Dalgıç polisler ile birlikte yapılan denetimlerde olumsuzluklar an be an takip ediliyor.