Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen sokak çalışmasında, 60 gram sentetik kannabinoid ve 3.1 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmasında 3 suç kaydı bulunan T.B. (25) ile bir suç kaydı bulunan G.A. (37) isimli şahısların üstleri ve ikametlerinde yapılan aramada; 60 gram sentetik kannabinoid, 3.1 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs G. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken. T.B. tutuklanarak ceza evine konuldu. - DÜZCE