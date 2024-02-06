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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 2 Adli İşlem

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Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde satan 1 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgi elde edilen şüpheli N.K. takibe alındı. Takip süresi içerisinde 11 Kasım 2023 tarihinde yapılan ara yakalamada B.D. isimli şahıstan 7 Gram 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan ara yakalamada Ö.A. isimli şahıstan 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli N.K. isimli şahıs 6 Şubat 2024 günü gözaltına alınan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli şahıstan uyuşturucu madde satın alan 2 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapılmıştır. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Düzce Tutuklama Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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