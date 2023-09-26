Durdurulan tırda Afgan uyruklu 80 kaçak göçmen yakalandı Ağrı'da durdurulan bir tırda Afganistan uyruklu 80 kaçak göçmen yakalandı.

Durdurulan tırda Afgan uyruklu 80 kaçak göçmen yakalandı

AĞRI - Ağrı'da durdurulan bir tırda Afganistan uyruklu 80 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir tırda yapılan aramada Afganistan uyruklu 80 kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü D.D. gözaltına alındı.