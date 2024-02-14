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Dörtyol'da 2 Bin 573 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan çalışmada, bir otomobilde çeşitli markalarda 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 bin 573 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmada Ocaklı mahallesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda 2 bin 573 paket gümrük kaçağı olduğu belirlenen sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.G ve Y.G. adlı şahıslar hakkında Adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol Hatay Suç Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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