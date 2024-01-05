Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Bitkisel Atık Yağları Geri Dönüşüme Kazandırıyor

Diyarbakır'da, Yenişehir Belediyesi, temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor.

Yenişehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması için harekete geçti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, doğayla işbirliği içerisinde olduklarını söyleyerek, israfı önlemek adına çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.

Beşikci, "Yenişehir Belediyemizin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanarak çevreye gönderilecek atık miktarının azaltılması amacıyla çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımına Bitkisel Atık Yağlar'ı da dahil etti. Bu hususta gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını başlatan müdürlüğümüz, TÜBİTAK Proje Çalışmaları ve Bilim Olimpiyatları çerçevesinde Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarına Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi'nde başladı. Bizler doğayla işbirliği içerisindeyiz. Bu nedenle tüketim bilincinin oluşturduğu israfı da önlemek adına da çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR