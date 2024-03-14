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Diyarbakır'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 kişi hafif yaralandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada traktör ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Aktepe yolu üzerinde 02 AAD 537 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktör çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların durumu hafif olurken tedbir amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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