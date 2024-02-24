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Diyarbakır'da Terk Edilmiş Bebek Bulundu

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terk edilmiş bir evin merdivenlerinde kanlı bezle sarılı bir erkek bebeği bulan vatandaş, bebeği temizleyip sağlık ekiplerine teslim etti. Bebeği bırakan anne ise yakalandı.

Diyarbakır'da, Sur ilçesinde dün metruk bir evin merdivenlerinde terk edilmiş erkek bebeği bulan Hakan isimli vatandaş, "Bebeğe sarılı bez hepsi kanlıydı. Biz, o bezi bir kenara bırakıp bebeği temiz beze sardık" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan metruk bir evin merdivenlerinde bebek sesini duyan vatandaşlar evden çıktı. Yeni doğmuş erkek bebeği poşetten çıkaran mahalleli Hakan isimli vatandaş, önce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi sonra kanlı bezle sarılı bebeği temizlemek ve ısınması için eve götürdü.

Olay yerine gelen Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, erkek bebeği vatandaştan teslim alıp sağlık ekiplerine verdi. Bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bebeği bırakan anne yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra bebeği bırakanın anne M.C. (26) olduğunu tespit etti. Ekipler, yaptığı çalışma sonucu anneyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahallede yaşayan Hakan isimli genç, dehşete düşüren olayda bebeğin kanlı beze sarılı halde metruk evde ölüme terk edildiğini görüp kurtardığı anları anlattı.

"Bebek kanlı beze sarılı halde poşetin içine koyulmuştu"

Bebeğin titreyerek ağladığını belirten Hakan, sağlık ve polis ekipleri gelene kadar evde bebeği önce temizleyip sonra ısıttığını ifade ederek, "Dünkü olay Sur ilçesindeki İskenderpaşa Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Bebeğin ağlamasıyla komşular birden bağırmaya başladı. Ben de evden çıkıp bebeği poşetten çıkardım. Bebek kanlı bez içine sarılı haldeydi. Bebek soğuktan titriyordu. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar bebeği eve götürüp ısınması için sobanın önüne bıraktık. Bebek sonrasında biraz kendine gelmeye başladı. Daha sonrasında polis ekipleri gelince kendilerine bebeği teslim ettik. Bebeğe sarılı bez hepsi kanlıydı. Biz o bezi bir kenara bırakıp temiz beze sardık bebeği. Madem bakamıyorsunuz çocuk esirgeme yurtlarına götürün. Küçücük bebeği niye ölüme terk ediyorsunuz?" diye konuştu.

Öte yandan, bebeğin sağlık durumu iyi olduğu, tedavisi devam etmekte olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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