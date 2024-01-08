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Diyarbakır'da özel halk otobüsü şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsü şoförünün hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsü şoförünün hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ö, S.Ö, M.Ö. ve İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.Ö, S.Ö. ve İ.Ö. tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde 5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Serkan Aslan ile bir kişi yaralanmıştı. Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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