Diyarbakır'da Kafası Çöp Konteynerine Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kafası çöp konteynerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Çukurbaşı köyünde bir sokak köpeğinin kafası çöp konteynerine sıkıştı. İtfaiye ekibi, spiral yardımıyla konteynerin bir kısmını kesip köpeği kafasını sıkıştırdığı yerden çıkardı. Köpek, kontrolleri yapıldıktan sonra yaşam alanına bırakıldı. - DİYARBAKIR