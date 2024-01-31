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Diyarbakır'da Kafası Çöp Konteynerine Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir sokak köpeğinin kafası çöp konteynerine sıkıştı. İtfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için konteynerin bir kısmını keserek köpeği kurtardı. Köpek, kontrolleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kafası çöp konteynerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Çukurbaşı köyünde bir sokak köpeğinin kafası çöp konteynerine sıkıştı. İtfaiye ekibi, spiral yardımıyla konteynerin bir kısmını kesip köpeği kafasını sıkıştırdığı yerden çıkardı. Köpek, kontrolleri yapıldıktan sonra yaşam alanına bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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