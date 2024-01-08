Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 127 Sikke ve 3 Değerli Taş Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 127 adet sikke ve 3 değerli taş ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesi Ağaçgeçit Mahallesi'ne muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı bilgisine ulaşıldı. Dün yapılan operasyon neticesinde 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin aracında yapılan kontrolde, 127 adet farklı ebatlarda sikke ve 3 adet değerli taş olmak üzere toplamda 130 adet obje ele geçirildi.

Şüpheli, savcılığa sevk edildi. - DİYARBAKIR