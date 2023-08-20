Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavga: Yaralılar var Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tekel Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavga: Yaralılar var

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tekel Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Bismil Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.