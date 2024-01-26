Diyarbakır'da Cuma Namazı Sırasında Ayakkabı Hırsızı Kameralara Yakalandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cuma namazı vaktinde gittiği camiden ayakkabı çalan hırsız, kameralara yakalandı. Şüpheli, rahat tavırlarıyla dikkat çekti ve çaldığı ayakkabıyı eline alıp kendi ayakkabısını giyerek camiden uzaklaştı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cuma namazı vaktinde gittiği camiden ayakkabı çalan hırsız, kameralara yakalandı.
Olay, öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki Sümer Camii'nde meydana geldi. Cuma namazının kılındığı esnada sakinliği fırsat bilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, camiden içeri girip rafta bulunan bir çift ayakkabıyı çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, önce çaldığı ayakkabıyı eline aldı sonra kendi ayakkabısını giyip camiden uzaklaştı.
Hırsızlık anları saniye saniye caminin güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR