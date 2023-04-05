Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü Diyarbakır Valisi Su: "Can kaybı yok, burada oturan vatandaş yok, zaten önceden boşaltılmıştı.

Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü

Diyarbakır Valisi Su: "Can kaybı yok, burada oturan vatandaş yok, zaten önceden boşaltılmıştı. Şimdi gerekli tedbirlerde alınıyor, gerekli şeyleri de yapıyoruz. Hiçbir sıkıntımız da yok"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da depremlerde hasar alan 7 katlı binanın bir tarafı kendiliğinden çöktü. Binanın etrafında yapılan incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Diyar Gap Yapı Kooperatifi B Blokunun bir bölümü kendiliğinden çöktü.

Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.