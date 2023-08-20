Diyarbakır'da 23 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle 18 kişinin silahla yaralandığı toplam 23 yaralıdan 1 kişi hayatını kaybetti

Bismil ilçesi Tekel Mahallesi'nde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi. Olayda yaralanan 23 kişiden biri olan 18 yaşındaki Arda Değer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.