Diyarbakır'da 11 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Diyarbakır'da 11 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 11 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı huzur uygulamasında, aralarında hakkında adli mercilerce yakalama kararı bulunan 8 şahısla birlikte 11 şüpheli yakalandı. Uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 parça halinde 3.01 gram toz esrar ve 1 parça halinde 1.88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler

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