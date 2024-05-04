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Diyarbakır Bismil'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Keberli köyü mevkisinde R.O idaresindeki 34 HJB 714 plakalı otomobil ile M.Ş. idaresindeki 72 EL 998 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, iki sürücü de yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.

R.O'nun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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