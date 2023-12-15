Didim'de Sahte Alkol Operasyonu: İşyerinde ve Araçta Çok Sayıda Sahte Alkol Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan baskında bir işyeri ve araçta, çok sayıda sahte alkol ele geçirildi. İşyeri sahibi gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde teknik takibin ardından yapılan baskında bir işyeri ve araçta, çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim KOM Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Didim ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir işyeri ve şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, işyeri ve araçta yaptığı aramalarda 13,5 litre el yapımı içki, 40 litre etil alkol ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak işyeri sahibi K.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN