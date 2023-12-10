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Didim'de Motosiklet ve Bisiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde beş motosiklet ve bir bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplamda 6 olayın şüphelisi olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde beş motosiklet ve bir de bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplamda 6 olayın şüphelisi olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların can ve mal güvenlikleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin titiz çalışmaları sonucu altı farklı yer ve tarihte beş motosiklet ve bir de bisiklet hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahsın S.Y. (28) olduğu belirlendi. Çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilen şüpheli S.Y. polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltın alınan S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Aydın Didim Tutuklama Güvenlik Hırsızlık Adliye 3. Sayfa Güncel Haberler

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