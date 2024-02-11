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Develi'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

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Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına dönerken, ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıeverek Mahallesi'nde Süleyman Ş.'nin sürücüsü olduğu 34 H 3815 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 52 BE 225 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Süleyman Ş., ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Süleyman Ş., burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar ise bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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