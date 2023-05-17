Depremzedeleri savunurken arbede ile karşılaştılar STK'lardan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: Eylemde arbede çıktı Tekirdağ'da depremzedelerin tahliye edilmesi kararına yönelik tepkiler aratarak devam ediyor.

Depremzedeleri savunurken arbede ile karşılaştılar

STK'lardan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: Eylemde arbede çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da depremzedelerin tahliye edilmesi kararına yönelik tepkiler aratarak devam ediyor. Bu kez de STK'lar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak protesto eylemi düzenledi. STK'lar belediye önüne siyah çelenk bırakırken, belediye personelinin karşı çıkması sonucu arbede yaşandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ödenek yetersizliğini sebep göstererek depremzedelere gönderdiği tahliye tebligatına tepkiler artarak devam ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararı protesto etmek isteyen STK'lar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanarak protesto eylemi düzenledi. Belediye binası önüne siyah çelenk bırakmak isteyen STK temsilcileri ile belediye personeli arasında çıkan arbede tarafları sakinleştirmek kolay olmadı.

Belediye önüne siyah çelenk bırakmak isteyen STK'lar ile belediye personeli arasında çıkan arbedeye tepki olarak STK temsilcileri ıslık, düdük çalarak protesto gerçekleştirdi. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak'ı istifaya davet eden STK temsilcileri yanlarında getirdikleri kırmızı kartları da havaya kaldırdılar.

STK temsilcileri, belediye binasına bıraktıkları siyah çelengin yanı sıra sosyal medya üzerinden depremzedelere "su yardımı yaptık" diyen şahıslara yönelik olarak şişelerce içme suyu bıraktılar.