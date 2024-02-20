Denizli'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Esnaf Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizli'de geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Çivrilli genç esnaf, yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'de kadın kuaförü salonu işleten Serkan Ergül, hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Ergül'ün yaklaşık 4 ay önce motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi. Kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan genç esnaf, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ergül, bugün Çivril Menteş Mahallesi'nde toprağa verildi. - DENİZLİ