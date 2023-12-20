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Denizli'de Aranan Şüphelilere Operasyon: Şüpheliler Şekilden Şekle Girdi

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Denizli'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aranan şahıslar şekilden şekillere girdi. Bir şüpheli balkonda örtü altında saklanırken yakalandı.

Denizli'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aranan şahıslar şekilden şekillere girdi. Bir şüpheli balkonda örtü altında saklanırken yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kentte farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bir süredir takibe alınan ve ya istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen adreslere 8-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 80 şüpheli yakalandı. Polisin geldiğini fark eden şüphelilerin bir kısmı ise şekilden şekle girerek ne yapacağını bilemedi. Bir şüphelinin balkonda bir örtü altına saklandığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6,5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile arana 68 olmak üzere toplamda yakalanan 80 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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