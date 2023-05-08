Denizli'de 1 haftada 132 kişi tutuklandı

Denizli'de 1 haftada meydana gelen asayiş olayları dahil haklarında yakalama emri olan toplamda 132 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli de son 1 haftada yapılan faaliyetler çerçevesinde 12 bin 073 kşin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. 166 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi de yapılan faaliyette sorgulandı. Çalışmalar neticesinde 1 masaj salonunda yapılan denetimlerde, masör adı altında çalışan şahıslar ile müşteri konumundaki şahısların fuhuş yaptığı tespit edildi ve fuhuş yapan 4 şahsa 20 bin 880 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi 1 kişiye ise "Fuhşa Teşvik, Aracılık Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. Hafta genelinde ise 132 kişi tutuklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı monitör, 1 adet çalıntı klavye ele geçirildi. - DENİZLİ