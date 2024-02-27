Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza Alacanın Sincan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Alaca istikametine gitmekte olan Mahir G.(54) yönetimindeki 66 LN 244 plaka kamyonet Sincan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin yaptığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mahir G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü burada yapılan müdahalenin ardından ileri tetkikler için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgi olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM