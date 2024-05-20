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Çorum'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Çorum'da otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen T. (25) idaresindeki 35 DMA 04 plakalı otomobil, Feridun D. (58) idaresindeki 19 AZ 081 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Cen T.(29) ve İbrahim Can Ç.(24) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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