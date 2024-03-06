Çorum'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralandı.

Olay Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otoparka gelen M.M. ve Ö. Ö. daha önce aralarında husumet bulunan S.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.M. üzerinde bulundurduğu tabanca ile S.D. ve otopark içerisinde bulunan Ö.Ö.'ye ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli M.M. ve Ö.B. ise polis ekiplerince otopark içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. - ÇORUM