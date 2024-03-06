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Çorum'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

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Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda 2 kişi vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise gözaltına alındı.

Çorum'da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralandı.

Olay Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otoparka gelen M.M. ve Ö. Ö. daha önce aralarında husumet bulunan S.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.M. üzerinde bulundurduğu tabanca ile S.D. ve otopark içerisinde bulunan Ö.Ö.'ye ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli M.M. ve Ö.B. ise polis ekiplerince otopark içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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