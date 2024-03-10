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Çorlu'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Yardım Eden Kişi Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, yardım etmeye çalışan bir kişi ise yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan bir kişiye ve ona yardım etmeye çalışanlara başka bir araç çarptı. Kazada yaralı hayatını kaybederken, yardım etmeye çalışan 1 kişi yaralandı.

Feci kaza, dün gece 21.30'da Çorlu-İstanbul D-100 kara yolunun Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a, B.M. idaresindeki 59 AHZ 208 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Bahçıvan, yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, bir yandan da Bahçıvan'a yardım etmeye çalıştı.

O sırada İ.E. idaresindeki 59 AIU 164 plakalı otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, yaralıya yardım eden M.A.'ya çarptı. İkinci kaza anı ise başka bir otomobilin kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Kazada M.A. yaralanırken, bölgeye ulaşan ekipler, Şeref Bahçıvan'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.A. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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