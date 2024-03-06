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Çorlu'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

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Tekirdağ Çorlu'da motosiklet sürücüsü, araca çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kayganlaşan çamur zeminde devrildi ve yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da araca çarpmamak için manevra yapan motosikletli yağışın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzeri Kuyular 6. Sokak yol ayrımında meydana geldi. Sarılar istikametine seyreden Mehmet D.'nin kullandığı 59 AIK 798 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet D. yaralandı.

Yaralı moto kurye olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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