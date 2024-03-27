Çorlu'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 20 bin 720 adet sentetik ecza hap, 187 adet ectazy hap, 93 fişek 165.5 gram kokain maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 875 TL para ele geçirildi. Ayrıca ikametin bahçesinde 2 adet şase numarası silinmiş, 1 adet çalıntı kaydı olan motosiklet tespit edilerek el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ